Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Çeşme Belediyesi'nin Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, eğlenmek için gittiği mekanda görevlilere, pandemi yasağına rağmen saat 24:00'ten sonra müzik yayınına devam etmeleri için talimat verdi: "Ben buradayım ne sıkıntı olabilir? Müzik devam etsin!"
|04 Ağustos 2021 08:07
|+Aa- Yazdır
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın kurallara saygısı yok! Başkan Oran, bayramdan önceki hafta, kalabalık arkadaş grubuyla Alaçatı'nın en ünlü mekanlarından birine gitti.
Başkan Oran, pandemi nedeniyle devletin getirdiği müzik yasağını hiçe sayarak 24:00'te bitmesi gereken müzik yayınının devam etmesini istedi.
Oran, mekan yetkililerine de garanti verdi: "Ben buradayım, ne sıkıntı olabilir?
Müzik devam etsin." Başkan Oran'ın talebi üzerine müzik yayını Gökhan saat 02:00'ye kadar devam etti.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü
04 Ağustos 2021 08:41
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
04 Ağustos 2021 08:38
|Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
04 Ağustos 2021 08:13
|Kahramanmaraş'ta buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
04 Ağustos 2021 07:57
|Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!
04 Ağustos 2021 07:30
|Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
04 Ağustos 2021 07:26
|Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti
04 Ağustos 2021 07:20
|Afganistan'da Türkiye kazanacak
04 Ağustos 2021 07:10
|Acile başvuru 5 kat arttı
04 Ağustos 2021 07:05
|Yangına karşı topyekun hücum
04 Ağustos 2021 06:50