100'üncü günde Mehmetçik Avaşin'e bayrak dikti

Teröristlerin ülkemize sızarak hain kanlı saldırılar gerçekleştirmelerini önlemek için Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile daha iç kesimlerdeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatının 100'üncü gününde PKK'nın can damarı olan Avaşin'de kontrol tamamen sağlandı. Harekatın başlamasından bu yana 223 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 13'ünün yönetici düzeyde sorumlu oldukları bildirildi.

AĞIR DARBE VURULDU

Kuzey Irak'ın ülkemize sınır noktasındaki Metina Vadisi ile eş zamanlı Avaşin-Basyan ve Zap Vadisine 23 Nisan'da başlatılan hava destekli kara harekatında Mehmetçik teröristlere 100 günde ağır darbe vurdu. Harekatın başlamasından bu yana 223 terörist etkisiz hale getirildi.

28 yeraltı tüneli de hava harekatlarında kullanılamaz hale getirildi. Hainlerin, Mehmetçiğin geçiş güzergahı üzerinde yer alan patika yollar, zırhlı araçların kullanabileceği stabilize yollar, çatışma anında helikopterlerin indirme yapabileceği stratejik hakim tepelere tuzakladıkları bin 537 mayın ve el yapımı tahrip gücü yüksek bombalar da imha edildi.

Teröristlerin mühimmat deposu ve cephanelik olarak kullandığı beş odalı üç ayrı yeraltı sığınağında ise toplam 437 silah ele geçirildi. Silahların Suriye Resulayn ve Tel Abyad'da Barış Pınarı harekat bölgesinde YPG'li teröristlerden ele geçirilen silahlarla aynı kafileden oldukları tespit edildi.

Ele geçen silahların ABD'nin Suriye'de PYD'ye sağladığı sözde yardım silahlarından olduğu bildirildi. Yeraltı tünellerinde ayrıca 8 ton kuru gıda, erzak ve tıbbi ilaç ve medikal malzemeler de bulunarak yerinde imha edildi.

CİHAZLAR ABD MENŞELİ

Avaşin'in Werheli bölgesinde 200 kişi kapasiteli teröristlerin ideolojik eğitimler aldıkları, sözde kongre ve konferans adı altında hain eylem planları yaptıkları bir yeraltı sığınağı da nokta hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

İmha edilen en önemli hedeflerden biri de terör örgütünün birbirleriyle iletişimi sağladıkları sözde muhabere merkezi oldu. Metina Vadisi içindeki Kaşuran Kampında, Kandil başta olmak üzere bölgeler arası bağlantının sağlandığı telsiz komuta merkezi olarak kullanılan iki ayrı sığınak da içindeki cihazlarla birlikte imha edildi.

Burada ele geçirilen bazı uzun menzilli sahra adı verilen sabit telsiz cihazları ile el telsizlerinin de ABD menşeli olduğu belirlendi.

Özgür Cebe