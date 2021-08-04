1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yabancılara verilecek hizmetin 10 kat zam yapılması önerisi kabul edildi

Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi- Tanju Özcan:- "Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz"
04 Ağustos 2021 08:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.

Özcan, Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yangınları doğal bir afet değil kasıtlı bulduğunu belirten Özcan, cumhuriyet savcılarına bu konuyu titizlikle inceleme çağrısında bulundu.

Özcan, yabancılarla ilgili ifadelerinin ardından birçok kesimin kendisini eleştirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Önergesinin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Anayasada bahsedilen eşitlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından geçerlidir." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Özcan, sığınmacılara seslenerek şunları kaydetti:

"Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz. Yani özetle eşit vatandaş, bu ülkenin asli unsurları olan Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar gibi ataları bu vatan için şehit düşmüş olanların çocukları ve torunlarıdır. Bu konuyu gündeme getirmenin asil sebebinde konunun tartışıp bir devlet meselesi oluşturulmasıdır."

Hükümete de çağrıda bulunan Özcan, "Milli irade diyorsunuz. İşte ben de onu diyorum. Koyun sandığı, referandum yapalım. Halkımıza soralım sığınmacıları gönderelim mi? Kalmalı mı? Halkımız gönderin derse milli irade doğrultusunda programınızı yapar gönderirsiniz. Ben yanılıyorsam, halk sizin gibi düşünüyorsa kalsın diyorsa o zamanda bu kadar göçmeni sosyal hayata, ekonomik hayata nasıl entegre edeceğimizi nasıl bunlara iş bulacağımıza, nasıl eğitim vereceğimize karar veririz." ifadelerini kullandı.

- AK Parti grubundan tepki açıklaması

Özcan'ın konuşmasının ardından önerge oylamaya sunuldu. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Bolu Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 11 AK Parti'li, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.

Öte yandan toplantının ardından AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve meclis üyeleri, Bolu Belediyesi önünde açıklama yaparak Özcan'ın kararının ve sergilediği tavrın yanlış olduğunu belirterek, kararından bir an önce dönmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de yangınların tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
03 Ağustos 2021 21:58		 Datça'da art arda depremler
03 Ağustos 2021 21:02
Tunceli'de teröristlerce çıkarılan örtü yangını söndürüldü
03 Ağustos 2021 17:31		 Uluabat Gölü, alg patlamasıyla yeşile büründü
03 Ağustos 2021 16:21
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
03 Ağustos 2021 16:19		 Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
03 Ağustos 2021 09:16
Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
02 Ağustos 2021 21:52		 'Gündoğmuş ilçesine yaklaşan yangın kontrol altına alındı'
02 Ağustos 2021 19:35
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
02 Ağustos 2021 18:02		 60 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
02 Ağustos 2021 17:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:50 - 100'üncü günde Mehmetçik Avaşin'e bayrak dikti08:41 - İstanbul'da marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü08:38 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak08:27 - Buse Naz Çakıroğlu finalde!08:14 - Yabancılara verilecek hizmetin 10 kat zam yapılması önerisi kabul edildi08:13 - Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
08:07 - Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi08:05 - İşte dolardaki düşüşün nedeni07:57 - Kahramanmaraş'ta buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi07:46 - Soylu'dan CHP liderine tepki: Acilen hidayet diliyorum!07:30 - Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!07:26 - Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
07:25 - #helpturkey'nin arkasından FETÖ çıktı07:20 - Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti07:10 - Afganistan'da Türkiye kazanacak07:05 - Acile başvuru 5 kat arttı06:50 - Yangına karşı topyekun hücum
06:40 - Alevler tarihi de yaktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 yıllık deneyim şartına mucize olmazsa ancak 1 kişi başvurabilir
Acile başvuru 5 kat arttı
Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
Bilgiç: Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz
İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis şehit oldu
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti
#helpturkey'nin arkasından FETÖ çıktı
Afganistan'da Türkiye kazanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalbi güzel insanlar 1
Gözü yolda kalmak 2
dünya yansa umrunda olmayanlar 4
kalabalık aile 1
patlıcan 2
Lübnanlı Lazarus 1
havlu 2
soma 2
mutfaktaki erkek 1
ayaklarına kara su inmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak
Danıştay 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam