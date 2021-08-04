İstanbul'da marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü
Kağıthane'de marangoz atölyesinde yangında içeride bulunan bekçi köpeği dumandan zehirlenerek öldü.
|04 Ağustos 2021 08:41
|+Aa- Yazdır
Yangın saat 05.30 sıralarında Kağıthane, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki marangoz atölyesinde çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
İçeride bekçi köpeği olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından geniş çaplı arama yaptı. Dumandan zehirlenen köpek dışarı çıkarıldı. Polis ve gece bekçisi baygın haldeki köpeğe oksijen vermeye çalışsa da bekçi köpeği kurtarılamadı. Köpeğin sahibi uzun süre ağladı.
Yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
04 Ağustos 2021 08:38
|Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
04 Ağustos 2021 08:13
|Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
04 Ağustos 2021 08:07
|Kahramanmaraş'ta buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
04 Ağustos 2021 07:57
|Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!
04 Ağustos 2021 07:30
|Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
04 Ağustos 2021 07:26
|Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti
04 Ağustos 2021 07:20
|Afganistan'da Türkiye kazanacak
04 Ağustos 2021 07:10
|Acile başvuru 5 kat arttı
04 Ağustos 2021 07:05
|Yangına karşı topyekun hücum
04 Ağustos 2021 06:50