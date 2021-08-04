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15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan'ın (41), bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
|04 Ağustos 2021 09:13
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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği 3 şüpheliden Y.A.'yı gözaltına aldı.
"Kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.
Polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
- Olay
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, 2 Ağustos'ta Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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