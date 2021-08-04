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Bakan Pakdemirli: Son ateş sönene kadar yılmadan devam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.
04 Ağustos 2021 09:35
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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri, söylenenlerin, sert rüzgarların ve alevlerin yıldıramayacağını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle 'Yeşil Vatan' için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımız var. Var olsunlar. Son ateş sönene kadar devam." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, mesajında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.
Anadolu Ajansı
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