Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
|04 Ağustos 2021 09:44
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alkollü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre B.K. ve Z.Ş restoranın ofisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. Z.Ş.'ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren bir şahıs B.K.'ya ateş etti.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken yaralı B.K. ve Z.Ş. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan Z.Ş.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından restoranda inceleme yapan ekipler restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere üzere polis merkezine götürürken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Asker kıyafetiyle sosyal medyada tepki çekmişlerdi, gözaltına alındılar
04 Ağustos 2021 11:05
|Aydın ve Antalya'da yangınlara müdahale devam ediyor
04 Ağustos 2021 10:59
|Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı
04 Ağustos 2021 10:18
|Maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
04 Ağustos 2021 10:14
|15 yaşındaki kız, kendisine baskı kurduğu için sağlıkçı babasını öldürmüş
04 Ağustos 2021 09:41
|15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
04 Ağustos 2021 09:13
|Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 33 ev küle döndü
03 Ağustos 2021 22:25
|Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
03 Ağustos 2021 18:24
|Bıçaklanan 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti
03 Ağustos 2021 16:27
|Sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı
03 Ağustos 2021 15:12