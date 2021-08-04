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5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı

Danıştay, sözleşmeli 70 Personel ve 30 işçi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli, Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli, Hakkari Belediyesi 10 memur, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 36 sağlık personeli almak için ilana çıktı.
04 Ağustos 2021 09:45
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5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı

Danıştay 70 sözleşmeli personel alacak

Danıştay, sözleşmeli 70 Personel almak için ilana çıktı. İlanın son başvuru tarihi 20 ağustos 2021. Yayınlanan ilanda alınacak uygun pozisyon için şunlar belirtildi: 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Katibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

Danıştay ilanı detayları için tıklayınız

İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ

Danıştay 30 İşçi Alacak

Danıştay, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için 30 İşçi Alacak. İlanın son başvuru tarihi 13 ağustos 2021. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları iŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara iŞKUR il Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "iş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Danıştay'ın 30 İşçi ilanı detayları için tıklayınız

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak

Gazi Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)'unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir.
02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Hakkari Belediyesi 10 memur alacak

Hakkari Belediyesi 10 memur alacak. İlanın son başvuru tarihi 9 Eylül 2021. Yayınlanan ilanda; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

Hakkari Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 36 sağlık personeli alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, son başvuru tarihi 10 ağustos 2021, sözleşmeli 36 sağlık personeli alacak. Yayınlanan ilanda genel şartlar olarak; "Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak " belirtilmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Memurlar.Net
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