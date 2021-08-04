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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
04 Ağustos 2021 10:10
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,39908,4000
Avro9,96909,9700
Sterlin11,674011,7320
ANKARA
ABD Doları8,37008,4300
Avro9,930010,0000
Sterlin11,600011,8000
Anadolu Ajansı
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