Maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
|04 Ağustos 2021 10:14
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde faal olmayan bir maden ocağının içerisindeki kazı çukurunda bulunan su birikintisine giren 5 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine Jandarma ekipleri ile gelen Karapazar Mahallesi muhtarı ile bir vatandaş suya girerek yaklaşık 4 metre derinlikte 5 yaşındaki S.B'yi bularak sudan çıkardı.
Ambulans gelinceye kadar ilk yardım kursu görmüş jandarma ve AFAD personeli tarafından suni solunum ve kalp masajı yapılan çocuk, sağlık ekiplerince de bir süre ambulans içerisinde müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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