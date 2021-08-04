Tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti.
|04 Ağustos 2021 10:14
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Görgü Mahallesi'ndeki bahçeli evde yaşayan Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.
Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Azra Gülendam Haytaoğlu, Osmaniye'ne son yolculuğuna uğurlandı
04 Ağustos 2021 11:10
|Oyuncu İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içinde
04 Ağustos 2021 10:08
|19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, televizyon izlerken yakalandı
04 Ağustos 2021 09:45
|Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
04 Ağustos 2021 09:31
|Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
04 Ağustos 2021 09:03
|İstanbul'da marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü
04 Ağustos 2021 08:41
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
04 Ağustos 2021 08:38
|Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
04 Ağustos 2021 08:13
|Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
04 Ağustos 2021 08:07
|Kahramanmaraş'ta buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
04 Ağustos 2021 07:57