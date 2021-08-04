Borsa güne yükselişle başladı
|04 Ağustos 2021 10:17
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,09 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.411,90 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, tek kaybettiren yüzde 0,03 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde gelen temmuz ayı enflasyon verisine karşın pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,65 artışla 1.408,81 puandan tamamladı.
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin ardından oynaklığın artabileceğini söyledi.
Bugün ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.377 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
04 Ağustos 2021 10:55
|Dolar güne yükselişle başladı
04 Ağustos 2021 10:10
|İşte dolardaki düşüşün nedeni
04 Ağustos 2021 08:05
|Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi
03 Ağustos 2021 18:30
|Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Ağustos 2021 18:23
|Altındaki düşüş sürecek mi? Uzmanı açıkladı!
03 Ağustos 2021 17:52
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03 Ağustos 2021 13:20
|Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Ağustos 2021 12:48
|Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Ağustos 2021 18:24
|Altın fiyatları günü düşüşle kapattı
02 Ağustos 2021 17:46