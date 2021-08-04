1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'

Adana'da trafik ekipleri, trafik polisliğine özenerek yolda düdük çaldığı ve bir sürücüye el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan çocuğa, uygulama noktasında temsili görev yaptırdı.
04 Ağustos 2021 10:19
+Aa- Yazdır
Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentteki camilerde Kur'an kursu eğitimi alan öğrencilere trafik kurallarını anlattı, "trafik dedektifi" kimlik kartı verdi.

Eğitim alan öğrencilerden 10 yaşındaki Enes Yetkin de merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir ara sokakta kendisine öğretilenleri uygulamak istedi.

Yetkin'in ara sokakta bir kadın sürücüye yolda düdük çaldığı ve el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ekipler, görüntüler üzerine Yetkin'i evinden alarak kentteki bir uygulama noktasına götürdü, çocuğa temsili trafik polisliği yaptırdı.

Burada araç durduran Yetkin, sürücülere broşür verdi ve "Yayalar kırmızı çizgimizdir." dedi.

Enes Yetkin, gazetecilere, trafik polislerinin kendisine verdiği eğitimi uygulamak istediğini belirterek, "Geçen gün bir araba durdurdum. Saygısızlık etti ve gitti. Biraz üzüldüm, biraz da kızdım. Kimliğim de elimdeydi, gösteriyordum. Bugün polisin yanında birkaç tane araç durdurdum. Sürücünün emniyet kemeri takılıydı. Bunun için teşekkür ettim. Broşür verdim ve 'yayalar kırmızı çizgimiz' dedim. Ondan sonra 'iyi yolculuklar' dedim ve gittiler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı
04 Ağustos 2021 10:30		 Bakanlıktan 9 strateji, 51 eylem
04 Ağustos 2021 08:56
Başkentte mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak
03 Ağustos 2021 23:51		 Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı
03 Ağustos 2021 20:07
165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti
03 Ağustos 2021 18:40		 Afetzedeler için ilk ödemeler başladı
03 Ağustos 2021 18:38
AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı
03 Ağustos 2021 18:24		 Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Nevşehir'de anılacak
03 Ağustos 2021 17:43
AFAD: 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi
03 Ağustos 2021 16:58		 İstanbul Emniyeti yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi
03 Ağustos 2021 16:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - 'Terör örgütüne üye olma' suçundan aranan hükümlü yakalandı11:10 - Azra Gülendam Haytaoğlu, Osmaniye'ne son yolculuğuna uğurlandı11:05 - Asker kıyafetiyle sosyal medyada tepki çekmişlerdi, gözaltına alındılar11:00 - Ticaret Bakanlığı personeli mazeret tayin sonuçlarını bekliyor11:00 - Gazeteciler Sendikası yangın haberi yapan gazetecilere şiddeti kınadı10:59 - Aydın ve Antalya'da yangınlara müdahale devam ediyor
10:55 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor10:55 - Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor10:48 - Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!10:42 - Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı10:30 - EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı10:19 - Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'
10:18 - Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı10:17 - Borsa güne yükselişle başladı10:14 - Maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü10:14 - Tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü10:10 - Dolar güne yükselişle başladı
10:09 - 24 saat para göndermede limit 2 bin liraya yükseltildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Acile başvuru 5 kat arttı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Kurumlar arasındaki giyim yardımı dengesizliği nasıl çözülecek?
Gençler hasta ebeveynler refakatçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havlu 2
özlem 2
çöp 2
yaymak 3
artan sıcaklıklara klimaların etkisi 3
orman işçileri 4
altına imza atmak 3
google translate 1
bamya 1
disiplini kaybetmek 4
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak
Danıştay 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam