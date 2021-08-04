Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'
|04 Ağustos 2021 10:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentteki camilerde Kur'an kursu eğitimi alan öğrencilere trafik kurallarını anlattı, "trafik dedektifi" kimlik kartı verdi.
Eğitim alan öğrencilerden 10 yaşındaki Enes Yetkin de merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir ara sokakta kendisine öğretilenleri uygulamak istedi.
Yetkin'in ara sokakta bir kadın sürücüye yolda düdük çaldığı ve el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Ekipler, görüntüler üzerine Yetkin'i evinden alarak kentteki bir uygulama noktasına götürdü, çocuğa temsili trafik polisliği yaptırdı.
Burada araç durduran Yetkin, sürücülere broşür verdi ve "Yayalar kırmızı çizgimizdir." dedi.
Enes Yetkin, gazetecilere, trafik polislerinin kendisine verdiği eğitimi uygulamak istediğini belirterek, "Geçen gün bir araba durdurdum. Saygısızlık etti ve gitti. Biraz üzüldüm, biraz da kızdım. Kimliğim de elimdeydi, gösteriyordum. Bugün polisin yanında birkaç tane araç durdurdum. Sürücünün emniyet kemeri takılıydı. Bunun için teşekkür ettim. Broşür verdim ve 'yayalar kırmızı çizgimiz' dedim. Ondan sonra 'iyi yolculuklar' dedim ve gittiler." diye konuştu.
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