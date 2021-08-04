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Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınların ardından, yangın ihtiyaç malzemelerinin fahiş fiyattan satıldığına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.
04 Ağustos 2021 10:48
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Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!

Bakal, AA muhabirine, yangın söndürme topu, eldiven, yangın kremi gibi birçok ürün fiyatının birkaç gün içinde yükseldiğine dikkati çekerek, "Tüketicinin muhakkak konu ile ilgili ihbarı Ticaret Bakanlığı, valilik ya da kaymakamlığa bildirmesi gerekir." dedi.

Yaşanan orman yangınlarının tüm vatandaşları derinden üzdüğünü dile getiren Bakal, "Yüreğimizi yakan orman yangınları, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı zirveye çıkardı. Yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için millet ve devlet işbirliği had safhada. Herkes fedakarlıkla elinden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içinde. Sanatçılar konser gelirlerini bağışladı, çiftçiler yangından etkilenen hayvanlar için yem ve saman gönderdi. Temennimiz, yangınların en kısa sürede söndürülmesi ve yaraların sarılmasıdır. Yangın şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

- "Fırsatçılık ülkeye ihanettir"

Bakal, küçük bir azınlığın yangını fırsata çevirme telaşı içinde olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sattıkları mallara fahiş zamlar yaptıkları, haksız fiyat artışları uyguladıkları kamuoyuna yansımaktadır. Tüketicimizin bu konuda hassas davranarak konuyu muhakkak ilgili mercilere bildirmesi önem arz ediyor. Devletimiz fırsatçılara gereken cezayı verecektir. Emin olun ki fırsatçılık ülkeye ihanettir. Toplum olarak hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyatlarıyla oynanması çok üzücü. Ticaret Bakanlığı, bu konularla ilgili ALO 175'i kurdu. Haksız fiyat artışı yapılan ürünlerde kullanımı söz konusu olan mobil uygulama da yaptı. Tüketici olarak suça göz yummamalıyız."
Anadolu Ajansı
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