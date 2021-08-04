Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
|04 Ağustos 2021 10:55
|+Aa- Yazdır
Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 489,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla yüksek seyreden risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.
Analistler, altın yatırımcısının cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Ağustos 2021 10:17
|Dolar güne yükselişle başladı
04 Ağustos 2021 10:10
|İşte dolardaki düşüşün nedeni
04 Ağustos 2021 08:05
|Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi
03 Ağustos 2021 18:30
|Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Ağustos 2021 18:23
|Altındaki düşüş sürecek mi? Uzmanı açıkladı!
03 Ağustos 2021 17:52
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03 Ağustos 2021 13:20
|Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Ağustos 2021 12:48
|Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Ağustos 2021 18:24
|Altın fiyatları günü düşüşle kapattı
02 Ağustos 2021 17:46