Gazeteciler Sendikası yangın haberi yapan gazetecilere şiddeti kınadı
Gazeteciler Sendikası, şiddet gören gazeteciler ile ilgili mesaj yayımladı
|04 Ağustos 2021 11:00
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Gazeteciler Sendikası sosyal medyadan, şiddet gören gazeteciler ile ilgili mesaj yayımladı.
Mesaj şu şekilde:
NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak ve Kameraman Burak Uygun ile TRT Haber Muhabiri Duygu Tuncer ve Kameraman Serhat Alabuğa, Marmaris yangınını haber yaparken darp edildi. Meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyor, faillerin hukuk önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.'Yalan haber' diyerek TRT çalışanını yumrukladılar
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