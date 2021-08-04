'Terör örgütüne üye olma' suçundan aranan hükümlü yakalandı
Iğdır'da "terör örgütüne üye olma" suçunun da aralarında bulunduğu birçok suçtan aranan ve hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.
|04 Ağustos 2021 11:12
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu malına zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" gibi birçok suçtan aranan S.K'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, hakkında 5 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin kentin Hoşhaber beldesinde olduğu tespit edildi.
Bu kişi, JASAT ekiplerince söz konusu beldede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı mahkemede yapılan işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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