Gözaltına alınan Yusuf Güney olay anında neler yaşadığını paylaştı
Silahla ateş ettiği için gözaltına alınan Yusuf Güney olay anında neler yaşadığını paylaştı
|04 Ağustos 2021 11:35
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Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan ve ardından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı.
Şarkıcı Yusuf Güney neler yaşadığı şu şekilde aktardı
NE OLMUŞTU
Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi.
Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu.
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