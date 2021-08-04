Şanlıurfa'da Suriyelilerin belediye bünyesinde işe alındığı iddiasına yalanlama
|04 Ağustos 2021 15:50
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Eyyübiye Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik 'Toplum Yararına Çalışma Projesi' kapsamında yürütülen süreci, 'Eyyübiye Belediyesi 133 Suriyeli işçi işe aldı' iddiası ile gündeme getirmek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir. Proje kapsamında 35 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 50 Suriyeli mültecinin 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalışmaları öngörülmekte olup, işçilerin alacakları ücretlerin tamamı uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Bu ücretlerin ödenmesi noktasında belediyemiz bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacaktır."
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