Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
|04 Ağustos 2021 11:40
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.
Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen jandarma personeli K.Ö. ile hakkında soruşturma bulunan örgüte ait dershane çalışanı K.K. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.Ö'nün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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