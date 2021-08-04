Başkent'teki yangın Anıtkabir'deki 'YAŞ' töreninden göründü
|04 Ağustos 2021 11:48
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Ankara Sıhhiye'deki Yüksek Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan Medipol Üniversitesi Hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şehrin farklı noktalarından görülen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askeri Şüra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangın Anıtkabir'den de objektiflere yansıdı.
ANKARA VALİSİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) binası yanında başlayan yangına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının inşaattaki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başladığını ve kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti:
"Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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