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Gönüllü veterinerler zarar gören 2 binden fazla hayvanı tedavi etti

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu:- "Müdahaleler esnasında ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve iyileşince tekrar görevinin başına koşan veteriner hekimlerimize müteşekkiriz"
04 Ağustos 2021 11:54
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Gönüllü veterinerler zarar gören 2 binden fazla hayvanı tedavi etti

- Türkiye'nin güney kesimini son günlerde etkisi altına alan orman yangınları, çok sayıda büyükbaş, küçükbaş hayvanın, kedi, köpek ve arılı kovanın kaybedilmesine neden olurken, yaban hayatını da tehlikeye soktu. Yaklaşık 200 gönüllü veteriner hekim de bu zorlu sürece destek olmak için yangın bölgelerine giderek zarar gören 2 binden fazla hayvana yardım elini uzattı.

28 Temmuz'dan bu yana 34 ilde 160 yangın kontrol altına alınırken, 5 ildeki 14 yangını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Söz konusu yangınların, doğaya ve insanlığa verdiği zararlara bir de hayvanlar eklenince, tehlikenin boyutu giderek arttı.

Bu kapsamda gönüllü veterinerler, orman yangınlarından zarar gören hayvanların yaralarını sarmak ve sürece destek olmak için Antalya, Adana ve Muğla'ya gitti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, söz konusu illere yardıma koşan yaklaşık 200 gönüllü veterinerin, bugüne kadar 2 binden fazla hayvanı tedavi ettiğini söyledi. TVHB'nin koordinasyonunda gerek yaban ve gerekse evcil hayvanların, başta tedavileri olmak üzere ilaç, mama, yem gibi ihtiyaçlarının kamu kuruluşlarının iş birliği içerisinde hızla karşılanmaya devam ettiğini belirten Eroğlu, "Müdahaleler esnasında ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve iyileşince tekrar görevinin başına koşan veteriner hekimlerimize müteşekkiriz. Nerede bir can kurtarma operasyonu varsa veteriner hekimler her zaman gönüllü olarak hizmet veriyor." diye konuştu.

Orman yangınlarının yaban hayatını henüz ne kadar etkilendiğinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Eroğlu, "Yangının tam kontrolünden sonra iç bölgelerde, yangının doğrudan veya ikincil etkileri sonucu tedaviye ihtiyaç duyacak yaban hayvanlarının arazide tespiti, ilk müdahalesi ve nakillerini gerçekleştirmek önemli ve en zor süreç olacaktır. Soruna ilişkin konusunda uzman meslektaşlarımız ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği halinde hazırlıklar yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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