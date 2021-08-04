Bakan Ziya Selçuk, kan bağışında bulunan öğretmenlere teşekkür etti
|04 Ağustos 2021 12:08
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Başkentte 20 öğretmen, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezini ziyaret eden öğretmenler, Türk Kızılayın Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak amacıyla 2005'te başlattığı "Güvenli Kan Temini Programı" hakkında bilgi aldı.
- "Verilen kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kan bağışı yapan öğretmenleri ziyaret ederek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kan bağışının hem kan verenin hem de toplumun sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Verilen kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor. Özellikle kan temininde düşüş yaşanan yaz aylarında bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi kan bağışına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kan bağışı yapan Ramazan Yüksel, öğretmenler olarak hem okul içinde hem de dışında telafide gönüllü olduklarını belirterek, "Tüm alanlarda elimizden gelen her neyse gönüllü olmaya hazırız." açıklamasını yaptı.
Fahrettin Kavilcioğlu da kan bağışında bulunarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini aktardı.
Öğretmenlerden Tubanur Erol ve İsmail Bölek ise hem kendi sağlıkları hem de toplum yararı için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.
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