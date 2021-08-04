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Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi T.A., evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan tutuklandı. Tanju.A. savunmasında, uyuşturucu kullanmaya ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım" dedi.
04 Ağustos 2021 12:21
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Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı

Ankara'da polis ekipleri 30 Haziran'da, ihbar üzerine Tanju A.'nın oturduğu eve baskın düzenledi.

Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi Tanju A. ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

'Uyuşturucuya ABD'de başladım'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju A., savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Tanju A., daha önce kullanmadığını belirttiği uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyledi.

Tanju A., Türkiye'ye döndüğünde uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini ancak daha sonraları satın alabileceği yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladığını anlattı.

Bu nedenle geçen yıl kasım ayında taşındığı evde Hint keneviri dikmeye karar verdiğini kaydeden Tanju A. şöyle konuştu:

'Tohumları tartmak için hassas terazi aldım'

Tanju A., uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise " Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım " diye konuştu.

Tanju A., yakalandığı gün evde bulunan S.K.'nin yıllardır arkadaşı olduğunu, o gün misafirliğe geldiğini ve kendisinin uyuşturucu madde yetiştirip, kullandığından bilgisi olmadığını ileri sürdü.

S.K. de ifadesinde Tanju A. ile içki içtiklerini, uyuşturucu kullandığını bilmediğini, evde saksılarda çiçek olduğunu gördüğünü; ancak bunların Hint keneviri olduğunu bilmediğini söyledi.

Tanju A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ' izinsiz uyuşturucu madde imal etmek ' suçundan tutuklandı. S.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
DHA
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