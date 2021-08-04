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Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.
04 Ağustos 2021 13:02
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Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurguladı. Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.﻿
Anadolu Ajansı
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