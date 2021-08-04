FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Yargıtay üyesi yakalandı
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ve FETÖ üyeliği suçundan aranma kararı bulunan eski Yargıtay üyesi ihraç hakim Y.T. Ankara'da yakalandı.
|04 Ağustos 2021 13:20
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi hakim Y.T'nin kullandığı araç tespit edildi.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Bahçelievler'de durdurarak içerisindeki şüpheliyi gözaltına aldı.
FETÖ firarisi şüpheli hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile aranma kararının bulunduğu öğrenildi.
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