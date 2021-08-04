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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 1.421,37 puana yükseldi.
04 Ağustos 2021 13:22
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,57 puan artışla 1.421,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile turizm oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin ardından oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.370 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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