Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinden olan Marmaris'te, yardım çağrısına koşan UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı.
|04 Ağustos 2021 13:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu fotoğrafı paylaştığı gönderisinde, "Söndürülmesi uzun zaman alan yangınlar saniyeler içinde büyüyor. Şükür ki, yine saniyeler içinde sevindirici olaylar da yaşanıyor. Dün Marmaris'te, dumanların arasından gelen yardım çağrısı için UMKE timi anında harekete geçti. 3 Ağustos, saat 20.17, Marmaris" ifadelerini kullandı.
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