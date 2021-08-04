Manavgat'ta muhtar gözyaşlarına boğuldu: Zor durumdayız, dayanamıyoruz
|04 Ağustos 2021 13:44
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Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın, Düzağaç Mahallesi Muhtarı Ali Güven'in doğup büyüdüğü mahallesine sıçradı. Yangının mahallesine kadar gelmesiyle gözyaşlarına boğulan Muhtar Ali Güven, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece çalışmaları izlediklerini söyledi. Güven, "Biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar, pilimiz bitti." dedi.
"Helikopterler geliyor bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece, bir şey yapamıyoruz" diyen Muhtar Güven "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Dayanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım kendimi" diye konuştu. Muhtar ve mahalle sakinleri yaşananları çaresizlik içinde izledi.
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