Vali'den yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere sitem

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin ve ateş yakılmasının yasak olduğu kentte, mangal yapmak isteyenlere sitem etti.

Kocaeli Sanayi Odası'nda (KSO) Kocaeli dış ticaret verileri hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Yavuz, ormanlarda yangın riskine karşı alınan tedbirlere değindi.

Geçen hafta Körfez ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık alanın yandığını hatırlatan Yavuz, atış için bölgede bulunan özel hareket polisleri tarafından fark edilen yangına hızlıca müdahale edildiğini anlattı.

Yangın riskine karşı vatandaşlara sürekli uyarıda bulunduklarını aktaran Yavuz, topladığı şeyleri yakarak Körfez'deki yangına sebebiyet veren kişiye inanamadığını dile getirdi.

Yavuz, orman yangınlarıyla mücadelenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunları şunun için anlatıyorum: Orada devletin diğer tüm kurumları ve gönüllülerle inanılmaz mücadele veriliyor. İnsanlarımız canlarını kaybediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin kolay mücadele olmadığını bilmemiz gerekiyor." dedi.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yavuz, "O yüzden gerçekten çok hüzünlüyüz. Konuşmakta zaman zaman zorlandığımı düşünüyorum çünkü yanan sadece ağaç değil, ekosistem yok oluyor." ifadesini kullandı.

- "Termal drone kullanıyoruz"

Sabah ve akşam saatlerinde hava şartlarına göre tedbirleri artırdıklarını, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet beklediklerini vurgulayan Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda özel harekatımız, jandarmamız, zabıtamız ve orman teşkilatının tamamı sahada. Drone'lar ile alanları kontrol ediyoruz. Termal drone'lar kullanıyoruz. Mesela dün gece alkol alan bir şahıs orman içerisindeki barakayı yaktı. O bölgede gezen devriyemiz olmasaydı, dün felaketle karşı karşıyaydık. Anlık olarak arkadaşlarımızın görmesi vesilesiyle yangın söndürüldü ve herhangi bir ağaca zarar gelmedi. Şu anda bütün birimlerimizle sahadayız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Toplumsal hassasiyet bekliyoruz. Toplumun tüm kesimlerini bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz."

- "Birlikte mücadele edeceğiz"

Yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere de sitem eden Yavuz, şunları kaydetti:

"İşimize iyi çalışıyoruz ama bu benim çalışmamla, sizin hassasiyetinizle olacak bir şey değil. Diyor ki, 'Nerede piknik, mangal yapacağım?'. Yani 3 gün mangal yapmasan ne olur? Bana yazılan özel mesajları görseniz, mangal Allah, mangal piknik, Allah piknik. Diyorum ki, 'Kardeşim Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü şimdi?' Orada canlar yok oluyor, külleşiyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Hayatında hiç orman yangını görmemiş, hiç yangınla mücadele etmemiş insan oturuyor bize, 'Mangal yakacağım.' diyor. Mangal yakma kardeşim, 1 hafta yakma. Yapacağımız şey hep beraber olacağız, bir olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Denetimler konusunda netim."

Yavuz, yüksek hava sıcaklığı beklendiğinden 6 Ağustos Cuma gününün kritik olacağını belirterek, dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.