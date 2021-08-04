1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali'den yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere sitem

"İşimize iyi çalışıyoruz ama bu benim çalışmamla, sizin hassasiyetinizle olacak bir şey değil. Diyor ki, 'Nerede piknik, mangal yapacağım?'. Yani 3 gün mangal yapmasan ne olur?"- "Orada canlar yok oluyor, külleşiyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Hayatında hiç orman yangını görmemiş, hiç yangınla mücadele etmemiş insan oturuyor bize, 'Mangal yakacağım' diyor"
04 Ağustos 2021 13:50
+Aa- Yazdır
Vali'den yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere sitem

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin ve ateş yakılmasının yasak olduğu kentte, mangal yapmak isteyenlere sitem etti.

Kocaeli Sanayi Odası'nda (KSO) Kocaeli dış ticaret verileri hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Yavuz, ormanlarda yangın riskine karşı alınan tedbirlere değindi.

Geçen hafta Körfez ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık alanın yandığını hatırlatan Yavuz, atış için bölgede bulunan özel hareket polisleri tarafından fark edilen yangına hızlıca müdahale edildiğini anlattı.

Yangın riskine karşı vatandaşlara sürekli uyarıda bulunduklarını aktaran Yavuz, topladığı şeyleri yakarak Körfez'deki yangına sebebiyet veren kişiye inanamadığını dile getirdi.

Yavuz, orman yangınlarıyla mücadelenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunları şunun için anlatıyorum: Orada devletin diğer tüm kurumları ve gönüllülerle inanılmaz mücadele veriliyor. İnsanlarımız canlarını kaybediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin kolay mücadele olmadığını bilmemiz gerekiyor." dedi.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yavuz, "O yüzden gerçekten çok hüzünlüyüz. Konuşmakta zaman zaman zorlandığımı düşünüyorum çünkü yanan sadece ağaç değil, ekosistem yok oluyor." ifadesini kullandı.

- "Termal drone kullanıyoruz"

Sabah ve akşam saatlerinde hava şartlarına göre tedbirleri artırdıklarını, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet beklediklerini vurgulayan Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda özel harekatımız, jandarmamız, zabıtamız ve orman teşkilatının tamamı sahada. Drone'lar ile alanları kontrol ediyoruz. Termal drone'lar kullanıyoruz. Mesela dün gece alkol alan bir şahıs orman içerisindeki barakayı yaktı. O bölgede gezen devriyemiz olmasaydı, dün felaketle karşı karşıyaydık. Anlık olarak arkadaşlarımızın görmesi vesilesiyle yangın söndürüldü ve herhangi bir ağaca zarar gelmedi. Şu anda bütün birimlerimizle sahadayız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Toplumsal hassasiyet bekliyoruz. Toplumun tüm kesimlerini bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz."

- "Birlikte mücadele edeceğiz"

Yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere de sitem eden Yavuz, şunları kaydetti:

"İşimize iyi çalışıyoruz ama bu benim çalışmamla, sizin hassasiyetinizle olacak bir şey değil. Diyor ki, 'Nerede piknik, mangal yapacağım?'. Yani 3 gün mangal yapmasan ne olur? Bana yazılan özel mesajları görseniz, mangal Allah, mangal piknik, Allah piknik. Diyorum ki, 'Kardeşim Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü şimdi?' Orada canlar yok oluyor, külleşiyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Hayatında hiç orman yangını görmemiş, hiç yangınla mücadele etmemiş insan oturuyor bize, 'Mangal yakacağım.' diyor. Mangal yakma kardeşim, 1 hafta yakma. Yapacağımız şey hep beraber olacağız, bir olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Denetimler konusunda netim."

Yavuz, yüksek hava sıcaklığı beklendiğinden 6 Ağustos Cuma gününün kritik olacağını belirterek, dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
04 Ağustos 2021 14:45		 Aynı hastaneden iki farklı rapor: Önce 'deli' sonra 'akıllı' dendi
04 Ağustos 2021 13:18
'Yangın malzelerine fahiş fiyat' iddiasına Bakanlık el attı
04 Ağustos 2021 11:59		 EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı
04 Ağustos 2021 10:30
Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'
04 Ağustos 2021 10:19		 Bakanlıktan 9 strateji, 51 eylem
04 Ağustos 2021 08:56
Başkentte mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak
03 Ağustos 2021 23:51		 Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı
03 Ağustos 2021 20:07
165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti
03 Ağustos 2021 18:40		 Afetzedeler için ilk ödemeler başladı
03 Ağustos 2021 18:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı15:19 - Evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor15:14 - Bursa'da Whatsapp tartışması kanlı bitti15:00 - Rehber öğretmen nakilleri il içinde tıkandı. İşte çözüm önerileri14:58 - Çavuşoğlu açıkladı: 50 bin liralık yardımın 10 bin lirası yatırıldı14:45 - Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
14:41 - Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı14:35 - Ali Babacan'ın kayınpederi hayatını kaybetti14:32 - MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin14:19 - Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi14:14 - Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor14:13 - İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yangından kurtardı
14:08 - Oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti14:02 - İstifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!13:56 - Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı13:50 - Vali'den yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere sitem13:44 - Manavgat'ta muhtar gözyaşlarına boğuldu: Zor durumdayız, dayanamıyoruz
13:37 - Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor
Acile başvuru 5 kat arttı
Danıştay İDDK, memurlar açısından kritik bir karara imza attı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
Başkent'teki yangın Anıtkabir'deki 'YAŞ' töreninden göründü
MEB, öğretmenler için mazeret tayin duyurusu yayımladı
Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
google translate 1
okullar açılacak mı 2
haytap 2
sohbet edilen kişiyi hatırlamamak 5
evlilik sandalı 1
sözlüğün yaşama etkisi 1
telefon 2
merlin 1
Yem ve saman bağışı 1
kalp kalbe karşıdır 3
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak
Danıştay 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam