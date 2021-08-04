İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yangından kurtardı
|04 Ağustos 2021 14:13
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli itfaiyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.
Kızıldağ Demirciler Mahallesi'nde yangın bölgesinden kurtardıkları bir kaplumbağayı korumaya alan ekipler, hayvana su verdi.
Ekipler, serinlemesi için kaplumbağaya su da döktü.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat'a gönderdi.
Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek.
Ekipler, bölgeye sokak hayvanları ve yaban hayvanları için yem ve mama da götürüyor.
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