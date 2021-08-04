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Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
04 Ağustos 2021 14:19
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Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

J-SİHA ve taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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