Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|04 Ağustos 2021 14:19
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
J-SİHA ve taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
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