MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin
|04 Ağustos 2021 14:32
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Milli Eğitim Bakanlığının "ortaokula kayıt işlemleri e-okul ekranında daha da kolaylaştırıldığını" belirterek velilerden herhangi bir belge istenmemesi konusunda okul müdürlerini uyardı.
İşte okul müdürlerine gönderilen yazı
Değerli Okul Yöneticilerimiz;
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son güncelleme ile ilkokul sonrasında Adres Veri Tabanındaki bilgiler esas alınarak bir ortaokulla ilişkilendirilen öğrencilerimizin özel okul veya imam hatip ortaokuluna kayıt işlemleri e-okul ekranında daha da kolaylaştırılmıştır.
Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı İmam-Hatip Ortaokuluna 5. sınıf öğrenci kaydı için okul müdürlüklerinde "e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri" menüsü altında yer alan "Kayıt" ve "Kesin Kayıt" ekranları üzerinden ek bir işlem/yazışma gerekmeksizin kayıtlar yapılabilecektir.
Kayıt işlemleri için veliden herhangi bir belge talep edilmemesi ve gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Cem Gençoğlu
Genel Müdür
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