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MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul sonrasında Adres Veri Tabanındaki bilgiler esas alınarak bir ortaokulla ilişkilendirilen öğrencilerin özel okul veya imam hatip ortaokuluna kayıt işlemlerinin e-okul ekranında daha da kolaylaştırıldığını açıkladı.
04 Ağustos 2021 14:32
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MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığının "ortaokula kayıt işlemleri e-okul ekranında daha da kolaylaştırıldığını" belirterek velilerden herhangi bir belge istenmemesi konusunda okul müdürlerini uyardı.

İşte okul müdürlerine gönderilen yazı

Değerli Okul Yöneticilerimiz;

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son güncelleme ile ilkokul sonrasında Adres Veri Tabanındaki bilgiler esas alınarak bir ortaokulla ilişkilendirilen öğrencilerimizin özel okul veya imam hatip ortaokuluna kayıt işlemleri e-okul ekranında daha da kolaylaştırılmıştır.

Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı İmam-Hatip Ortaokuluna 5. sınıf öğrenci kaydı için okul müdürlüklerinde "e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri" menüsü altında yer alan "Kayıt" ve "Kesin Kayıt" ekranları üzerinden ek bir işlem/yazışma gerekmeksizin kayıtlar yapılabilecektir.

Kayıt işlemleri için veliden herhangi bir belge talep edilmemesi ve gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Cem Gençoğlu
Genel Müdür
Memurlar.Net
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