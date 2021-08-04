1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı

Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
04 Ağustos 2021 14:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.

BAŞI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçası ise bulunamadı.

TUTUKLANDI

Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

İŞ YERİNİN CAM KAPISI KIRILDI

Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin 'Sizinle beraber orayı yakacağız' diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

BEDEN PARÇALARI ARANIYOR

Diğer yandan polis, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp beden parçalarını arama çalışmalarını Kepez'deki ormanlık alanda sürdürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da Whatsapp tartışması kanlı bitti
04 Ağustos 2021 15:14		 Oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
04 Ağustos 2021 14:08
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
04 Ağustos 2021 12:21		 Para vermediği için şiddet uygulayan dayısını öldüren genç tutuklandı
04 Ağustos 2021 12:00
Asker kıyafetiyle sosyal medyada tepki çekmişlerdi, gözaltına alındılar
04 Ağustos 2021 11:05		 Aydın ve Antalya'da yangınlara müdahale devam ediyor
04 Ağustos 2021 10:59
Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı
04 Ağustos 2021 10:18		 Maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
04 Ağustos 2021 10:14
Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
04 Ağustos 2021 09:44		 15 yaşındaki kız, kendisine baskı kurduğu için sağlıkçı babasını öldürmüş
04 Ağustos 2021 09:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı15:19 - Evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor15:14 - Bursa'da Whatsapp tartışması kanlı bitti15:00 - Rehber öğretmen nakilleri il içinde tıkandı. İşte çözüm önerileri14:58 - Çavuşoğlu açıkladı: 50 bin liralık yardımın 10 bin lirası yatırıldı14:45 - Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
14:41 - Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı14:35 - Ali Babacan'ın kayınpederi hayatını kaybetti14:32 - MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin14:19 - Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi14:14 - Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor14:13 - İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yangından kurtardı
14:08 - Oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti14:02 - İstifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!13:56 - Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı13:50 - Vali'den yasağa rağmen mangal yakmak isteyenlere sitem13:44 - Manavgat'ta muhtar gözyaşlarına boğuldu: Zor durumdayız, dayanamıyoruz
13:37 - Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor
Acile başvuru 5 kat arttı
Danıştay İDDK, memurlar açısından kritik bir karara imza attı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
Başkent'teki yangın Anıtkabir'deki 'YAŞ' töreninden göründü
MEB, öğretmenler için mazeret tayin duyurusu yayımladı
Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutfaktaki erkek 3
güvenlik aracı 1
elektrik kesintisi 3
trende uyumak 3
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 3
şişe çalmak 2
havlu 2
küflü 2
dut 1
bulaşık yıkayan erkek 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak
Danıştay 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam