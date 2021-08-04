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Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
04 Ağustos 2021 15:48
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın bölgesi, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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