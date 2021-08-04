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Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
04 Ağustos 2021 15:52
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Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi 4,1 büyüklüğünde depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının tespitlerine göre merkez üssü Kocasinan ilçesi olan saat 15.42'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem, Kayseri ve merkez ilçelerinde hissedildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15.38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.
Memurlar.Net
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