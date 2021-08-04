Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
|04 Ağustos 2021 15:52
|+Aa- Yazdır
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi 4,1 büyüklüğünde depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının tespitlerine göre merkez üssü Kocasinan ilçesi olan saat 15.42'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem, Kayseri ve merkez ilçelerinde hissedildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15.38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vakıf öğretim elemanı maaş eşitliği davasını kazandı!
13 Temmuz 2021 00:02
|Karayılan'ın 'manevi oğlum' dediği teröristten 'teslim olun' çağrısı
20 Haziran 2021 07:24
|Şırnak'ta PKK ve operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
26 Nisan 2021 12:29
|Sokağa çıkma cezasına iptal kararı
06 Ocak 2021 13:54
|Kargo şirketi kamyonetiyle drift attı, kameralara yakalandı
27 Eylül 2020 17:42
|Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
06 Eylül 2020 17:13
|Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
23 Haziran 2020 22:44
|Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
24 Mayıs 2020 21:54
|501 kilo kaldıran ünlü oyuncu rekor kırdı
03 Mayıs 2020 19:32
|Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
29 Nisan 2020 23:43