YÖK Başkanı olan Erol Özvar'ın yerine atama yapıldı
YÖK Başkanlığına atanan Erol Özvar'dan boşalan Marmara Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı
|04 Ağustos 2021 16:02
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YÖK Başkanlığı, boşalan Marmara Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atama yaptı. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, yeni bir rektör atanıncaya kadar Marmara Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı
Mustafa Kurt üniversitede Rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu
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