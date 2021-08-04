İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarma ve emniyet personeline tebrik
"Siirt Herekol'da başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı, Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum"
|04 Ağustos 2021 15:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Herekol'da 2 teröristi etkisiz hale getiren jandarma ile Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçiren emniyet personelini tebrik etti.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siirt Herekol'da, başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı, Adana'da, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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