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'Gençlerde aşıyla ilgili bilimsel olmayan soru işaretleri var'

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu: "Özellikle gençlerimizde aşılamayla ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilir ve aşılamaya tam destek verebilirler"
04 Ağustos 2021 16:08
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'Gençlerde aşıyla ilgili bilimsel olmayan soru işaretleri var'

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hastanede yatarak tedavi görenlerin yüzde 95'inin aşısız ya da aşısı eksik kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Nüfusa göre aşılama oranının yüzde 59,8 olduğu ilde, aşıya ilgiyi artırmak için en işlek caddelerden Faikbey'de çadır kuruldu.

Burada kent sakinlerine broşür dağıtıp aşı hakkında bilgi veren sağlık personeli, isteyenlerin de kayıtlarını yaparak Kovid-19 aşısı uyguladı.

İl Sağlık Müdürü Lazoğlu da çadırı ziyaret ederek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Lazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşılama çalışmalarımız 43 merkezimizde ve ilimizin farklı noktalarındaki 2 aşı çadırımızda devam ediyor. Hedef nüfusumuzun yüzde 60'a yakınını aşıladık ama yeterli değil." dedi.

Ekiplerin yoğun çalıştığını anlatan Lazoğlu, şöyle devam etti:

"Kent olarak turuncu kategorideyiz, hedefimiz mavi kategoride olmak, yani nüfusumuzun yüzde 70'ini aşılamamız gerekiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra vakalarımızda artışlar oldu. Bu vakalara baktığımız zaman genellikle aşılanmamış vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Hastanelerimizde yatanların yüzde 95'i ya aşısız ya da aşıları eksik. Vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizde aşılamayla ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilir ve aşılamaya tam destek verebilirler."

İlk doz aşısını yaptıran Hakan Tan ise Sağlık Bakanlığının çağrısıyla aşısını yaptırdığını belirterek, "Şimdiye kadar yerli aşıyı bekledim ama tekrar vakalar artmaya başlayınca daha fazla beklemek istemedim." ifadesini kullandı.

Oktay Çaça da kronik rahatsızlığı nedeniyle aşı olmadığını dile getirerek, "Hastalığım olduğundan aşı olmayı erteledim ancak şu an ilk doz aşımı yaptırdım. Aşı olmayanları sağlıkları için aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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