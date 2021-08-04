Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.
|04 Ağustos 2021 16:11
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Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğun azaldığı gözlendi.
İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların ise İzmir Körfezi'nde yüzdüğü görüldü.
Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 40 derecelerin altına düşeceği öğrenildi.
Aydın'da 43.5, Manisa 42.9, Denizli 40.8, İzmir 37.6, Uşak 36.1 derece ile sıcaklar seyrediyor.
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