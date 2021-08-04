'Sivillerin gelişigüzel yangına müdahale etmesi güvenli değil'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir" açıklaması yapıldı.
|04 Ağustos 2021 16:24
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahalenin belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye'de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin 'Bu ormanların yanmasını bekliyoruz' ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakarca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.
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