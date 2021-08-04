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Hz. Mevlana ile ilgili skandal karikatür!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana'nın yer aldığı, hakaret içeren karikatürle ilgili söz konusu dergiye hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
04 Ağustos 2021 16:50
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Hz. Mevlana ile ilgili skandal karikatür!

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, derginin kapağında yer alan karikatüre ilişkin, "Hazreti Mevlana'ya, Konya'ya ve Konyalılara hakaret eden bu şahıslarla ilgili hukuki süreci başlattık. Her zaman, her platformda şehrimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın kadim bir şehir olduğunu ve bu şehirde insanların kardeşçe, bir arada yaşamaya devam ettiğini belirten Altay, Konya'nın dünyada sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak anıldığını, bu hususta en büyük payın Hazreti Mevlana'ya ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana, 'Biz ayırmaya gelmedik, birleştirmeye geldik' diyor. Bizler her zaman bu düsturla hareket eden bir şehiriz. Mevlana bu sözüyle yüzlerce yıldır insanları birliğe, kardeşliğe çağırıyor ve Konya'nın birlik şehri olduğunu vurguluyor. Bazı çevreler her fırsatta Konya'ya yönelik iftira kampanyaları düzenliyor. Bu malum çevreler bilmeli ki; Konya onların iftiraları ile leke tutacak bir şehir değildir. Konya, insanlık tarihinin en eski şehirlerinden biridir. Konya, hoşgörünün merkezi, Türkiye'nin mayasıdır. Malum zihniyetin yansımasını bugün bir dergi kapağında daha gördük. Hazreti Mevlana ve yanında ona silah doğrultan, kin kusan, eline yüzüne kan bulaşmış birinin karikatürü var. Maalesef, gerçeklere yüz çevirerek sırf Konya'yı karalamak için yalanlara sığınarak edepsizlikte, iftirada sınır tanımıyorlar. Hazreti Mevlana'ya, Konya'ya ve Konyalılara hakaret eden bu şahıslarla ilgili hukuki süreci başlattık. Her zaman, her platformda şehrimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hem şehrimizde hem de ülkemizde fitne çıkarmaya, bizi bölmeye çalışanlara karşı daha çok kenetlenerek birlik içinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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