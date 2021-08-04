Spikerin, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı
Muğla Marmaris'te başlayan ve ardından il genelindeki tüm ormanları saran yangınlar yemyeşil Muğla'yı siyaha bürüdü. Marmaris'e gelen İzmir'in yerel televizyonu TV 35'in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.
|04 Ağustos 2021 16:53
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Turunç'tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemşeyil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı. Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker "Ben şu anda Turunç'tan Marmaris'e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız " diye göz yaşı döktü.
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