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Bakan Karaismailoğlu: İnsanüstü bir mücadele var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla topyekun, insanüstü bir mücadele var. İnşallah en kısa sürede yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız"
04 Ağustos 2021 17:04
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Bakan Karaismailoğlu: İnsanüstü bir mücadele var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çoğu zaman yangına su bile çözüm olmadığını belirterek, "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla topyekun, insanüstü bir mücadele var. İnşallah en kısa sürede yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız." dedi.

Antalya'daki orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdüren Karaismailoğlu, İbradı ilçesi Gölcük bölgesindeki yangının etkili olduğu alanı gezdi.

Yangına müdahale eden ekiplerle görüşen Karaismailoğlu, Afet Koordinasyon Merkezinden koordinat vererek, havadan müdahale edilmesini istedi.

Orman bölgesindeki ekiplerle de sohbet eden Karaismailoğlu, Demirkapı Tüneli'nin şantiyesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Antalya bölgesinde günlerdir devam eden, özellikle Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya'ya doğru ilerleyen yangınlara müdahale etmek için koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

- "Çoğu zaman su bile yangına çözüm olmuyor"

Bölgelerdeki karayolları şantiyelerini adeta koordinasyon merkezleri haline çevirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Tabi insanüstü bir mücadele var. Bu yangın farklı bir yangın, sadece Antalya'da değil, diğer illerde Bodrum, Milas, Marmaris'te de arkadaşlarımız aynı şekilde teyakkuz halindeler. Tüm şantiyelerimizde ekiplerimiz, ekipmanlarımızla yangınla mücadele ediyor. Çok farklı bir yangın bu, çoğu zaman su bile yangına çözüm olmuyor." diye konuştu.

Personelinin Orman Genel Müdürlüğünün uzman ekiplerinin koordinasyonunda yangınla mücadele ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yangının diğer ormanlarla ve yerleşim yerleriyle bağlantısını kesmek için bulundukları alanlarda geniş yollar açmaya çalışıyorlar. Yangının diğer bölgelerle bağlantılarını kesmek için mücadele ediyorlar. Bölgelerimizde olan tüm karayolları şantiyelerini artık yangınla mücadelede kullanıyoruz. Olağanüstü bir hal var. En kısa sürede bu yangının söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Ama şu anda bulunduğumuz bölgede bile 45 dereceye varan sıcaklık var, nem hiç yok. Bir taraftan rüzgar esiyor. Yangınların bir kısmını kontrol altına alıp söndürüyoruz, başka yerlerde yangınlar çıkıyor. Tabi sıkıntılı bir süreç, inşallah yarından sonra havanın biraz daha yumuşamasını ve rüzgarın azalmasını bekliyoruz."

- "İnsanüstü bir mücadele var"

Bakanlıklar, valilikler, belediyeler olmak üzere devletin tüm kurumlarının insanüstü bir mücadelesinin olduğunu belirten Karaismailoğlu, binlerce çalışma arkadaşının yangınla mücadele ettiğini bildirdi.

Herkesin yangınla mücadeleye destek vermesi gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda burada olağanüstü bir çalışma var. Temennimiz bu yangının en kısa sürede bertaraf edilmesi. Yangından zarar gören vatandaşımızın sürekli yanındayız. Onların taleplerini eksiksiz yerine getiriyoruz. Yeter ki cana bir şey olmasın. Kayıplarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, vatandaşa nakdi ve manevi olarak destek olduklarını anlattı.

Çalışmaların süreceğine değinen Karaismailoğlu, "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla topyekun, insanüstü bin mücadele var. İnşallah en kısa sürede yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, Manavgat ilçesine bağlı Tilkiler, Yaylaalan ve Sevinçköy mahallelerinde de incelemelerde bulunacak.
Anadolu Ajansı
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