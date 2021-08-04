Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı nakil sonuçlarını açıkladı
|04 Ağustos 2021 17:22
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklama
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
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