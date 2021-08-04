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Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı nakil sonuçlarını açıkladı
04 Ağustos 2021 17:22
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Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklama

2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

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e- Devlet Kullanıcı Hesabınız İle Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız

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