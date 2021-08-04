Ören Sahili'ndeki yangını çıkarma gemisi personeli söndürdü
Muğla'nın Milas ilçesi Ören Sahili'nde yükselen alevleri bölgede görev yapan çıkarma gemisi personeli söndürdü.
|04 Ağustos 2021 17:33
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Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çıkarma gemisinin personeli Ören Sahili çevresinde yangın olduğunu fark etti.
Geminin kıyıya yanaşmasıyla personel hortumlarla sahile indi. Çıkarma gemisi personeli kıyıdaki alevlere müdahale etti.
Bu sırada bölgedeki jandarma ekipleri de hortumları taşıyarak gemi personeline yardım etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
Bölgede bulunan vatandaşlar da askeri personele teşekkür etti.
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