7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde seyredeceği bildirildi.
|04 Ağustos 2021 17:51
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredeceği bölgedeki illerden Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede en yüksek sıcaklığın 39 derece ile Tunceli'de olması bekleniyor. Sıcaklıkların Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Erzurum'da 32, Kars ve Ağrı'da 31, Ardahan'da ise 29 derece olması öngörülüyor.
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