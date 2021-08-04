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Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Kabine söylentisi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi. Kulislerdeki söylentiye göre, "Erdoğan'ın yeniden bir kabine revizyonu gerçekleştireceği" ifade ediliyor.
04 Ağustos 2021 18:02
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Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Kabine söylentisi başladı

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde, basına kapalı yapılan ziyaret, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.
Memurlar.Net
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