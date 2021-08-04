Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı
|04 Ağustos 2021 18:19
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Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.
Zanlı Altun'un, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki saklandığı mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı
Bakan Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısını yakalayan güvenlik güçlerini kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısını yakalayan güvenlik güçlerini kutladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Konya Meram'da geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz."
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