1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı
04 Ağustos 2021 18:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı Altun'un, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki saklandığı mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

Bakan Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısını yakalayan güvenlik güçlerini kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısını yakalayan güvenlik güçlerini kutladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Konya Meram'da geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hz. Mevlana ile ilgili skandal karikatür!
04 Ağustos 2021 16:50		 Azra Gülendam'ın katili ifadesinde vahşi cinayeti anlattı
03 Ağustos 2021 20:12
Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı
03 Ağustos 2021 15:14		 Komiser Elif; Katilin tacizini fotoğraflamış
31 Temmuz 2021 22:13
Restoranda tartıştığı iş insanını denize atan kişiye 34 yıla kadar hapis istemi
30 Temmuz 2021 15:28		 Komiser Elif'i kurtaran telefon
30 Temmuz 2021 08:09
3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 17:11		 Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 15:49
Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
29 Temmuz 2021 12:10		 Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!
29 Temmuz 2021 07:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - 2 doz aşı olmayan kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak19:27 - Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti19:14 - Bakan Koca, Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı19:13 - Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış19:09 - DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı19:05 - Şehit polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
18:59 - Sürücü adayını sözlü taciz eden taksi şoförlerine para cezası18:46 - Su içmeyi reddedip orman yangınına müdahale devam etti18:39 - Temmuz sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?18:22 - Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı
18:02 - Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Kabine söylentisi başladı17:51 - 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek17:46 - 'Bayraktar TB2 dünyada nam saldı, 10'dan fazla ülke de sırada'17:43 - Komandolar, vatandaşların yardımına koşuyor17:41 - Yangınlara bariyer önerisi! 'Rüzgar perdesi' görevi görecek
17:35 - Türkiye, yaraların sarılması için tek yürek oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
YAŞ kararları açıklandı: 30 general ve amiral emekli edildi
Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor
Danıştay İDDK, memurlar açısından kritik bir karara imza attı
Acile başvuru 5 kat arttı
Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
Başkent'teki yangın Anıtkabir'deki 'YAŞ' töreninden göründü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya yansa umrunda olmayanlar 1
Domates 3
Köy kokusu 2
google translate 1
sıcak denizlere inmek 3
baban da mı aşçıydı sorusu 3
kalp kalbe karşıdır 3
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 3
irtibat 3
altına imza atmak 4
SON İLANLAR
Samsun Alaçam Öğretmenevi geçici işçi alacak
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
SGK Proje kapsamında personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam