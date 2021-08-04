Borsa günü yükselişle tamamladı
|04 Ağustos 2021 18:21
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile spor oldu.
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, beklentilerin oldukça altında kalan ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin ardından küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini aktardı.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.370 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
04 Ağustos 2021 13:22
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
04 Ağustos 2021 12:55
|Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,44 TL
04 Ağustos 2021 12:14
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Ağustos 2021 10:17
|İşte dolardaki düşüşün nedeni
04 Ağustos 2021 08:05
|Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi
03 Ağustos 2021 18:30
|Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Ağustos 2021 18:23
|Altındaki düşüş sürecek mi? Uzmanı açıkladı!
03 Ağustos 2021 17:52
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03 Ağustos 2021 13:20
|Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Ağustos 2021 12:48